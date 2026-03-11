قدرات "قوة الرضوان" قائمة.. تقرير اسرائيلي يكشف!

أفادت القناة 12 الاسرائيلية، أن "خلايا حرب العصابات، التابعة لقوة الرضوان ووحدات أخرى في ، نجحت في التمركز في جنوب وهي مزوّدة بوسائل قتالية، أو تمكنت من الوصول إلى مخابئ تحتوي على صواريخ مضادة للدروع، وقذائف هاون، وكذلك صواريخ، وذلك رغم أكثر من عام من الجوية".

