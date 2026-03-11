قدرات "قوة الرضوان" قائمة.. تقرير اسرائيلي يكشف!

وبحسب القناة، "على الرغم من مرور عامين، كان هناك استخفاف بالمعلومات الاستخباراتية المتعلقة بحزب الله
وتحليلها".
وتابعت القناة 12، أنه "في إسرائيل
، استعدوا لجميع السيناريوهات، لكنهم فوجئوا بهجوم حزب الله
، وإطلاقه صواريخ على عمق الأراضي الإسرائيلية
منذ البداية".
وأضافت القناة: "يحاول حزب الله تحديد مواقع قوات الجيش الإسرائيلي
في جنوب لبنان
باستخدام طائرات مسيّرة ومركبات جوية غير مأهولة، بهدف إطلاق صواريخ مضادة للدبابات وقذائف هاون عليها، ويشير إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على دبابة كانت تسير في مسار داخل الأراضي الإسرائيلية إلى أن شخصاً ما يرصدها".
ووفق القناة، أن "بعض القدرات التي قدّر الجيش الإسرائيلي بأن قوات الرضوان فقدتها، تبين بأنها لا تزال قائمة".