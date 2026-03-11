خطأ في الاستهداف تسبب بإصابة مدرسة إيرانية بضربة أميركية (تقرير)

أفاد تقرير لصحيفة تايمز الأربعاء بمسؤولية عن ضربة بواسطة صاروخ توماهوك أصاب مدرسة جراء استهداف خاطئ.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن التحقيق في ضربة الثامن والعشرين من شباط/فبراير ما زال جاريا، لكن النتائج الأولية تشير إلى أن المسؤولية تقع على عاتق .



وكان الجيش الأميركي حينها يشن ضربات على قاعدة إيرانية مجاورة كان مبنى المدرسة جزءا منها، وقد استُخدمت إحداثيات مبنية على بيانات قديمة.



وكان الرئيس الأميركي أشار في وقت سابق من الأسبوع إلى أن قد تكون مسؤولة عن الضربة، لكنه عاد وقال "مهما أظهر التقرير، أنا مستعد لقبوله كما هو".



وقالت إن الضربة على المدرسة الابتدائية للبنات في مدينة ميناب في جنوب إيران أوقعت أكثر من 150 قتيلا.