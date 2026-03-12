عاجل
رويترز عن مصادر أمنية: هجوم المسيرات على مصفاة لاناز غرب أربيل خلف أضرارا محدودة
رويترز عن مصادر أمنية: هجوم المسيرات على مصفاة لاناز غرب أربيل خلف أضرارا محدودة
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
19
o
البقاع
11
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
03:34
أسعار البنزين تحلق
02:39
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية على أطراف بلدة شبعا - منطقة البيادر
19:37
خاص لـ"الجديد" من موقع الاستهداف في الجناح - بيروت (شاهد الفيديو)
19:29
بالفيديو.. غارة تستهدف الجناح - بيروت
16:11
آثار الدمار بعد الغارة الإسرائيلية على المريجة (شاهد الفيديو)
عربي و دولي
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: مسؤولية إبلاغ المدنيين بالقصف المتوقع في لبنان تقع عليّ أولاً وسنتعلم من أخطائنا ونستخلص العبر
2026-03-12 | 12:53
A-
A+
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: مسؤولية إبلاغ المدنيين بالقصف المتوقع في لبنان تقع عليّ أولاً وسنتعلم من أخطائنا ونستخلص العبر
مقالات ذات صلة
رئيس الحكومة نواف سلام: أُدخلنا مجدداً في متاهة حرب جديدة بفعل قرار "حزب الله" بدل أن تُستخلص العبر من تجربة حرب الإسناد الأولى وما خلّفته من تداعيات
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: حزب الله افتتح الليلة معركة ضد إسرائيل والمسؤولية عن هذا التصعيد تقع عليه
مسؤولون إسرائيليون: ويتكوف سيزور إسرائيل لعقد إجتماعات مع نتنياهو ورئيس أركان الجيش
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: مسؤولية إبلاغ المدنيين بالقصف المتوقع في لبنان تقع عليّ أولاً وسنتعلم من أخطائنا ونستخلص العبر
عربي و دولي
أركان
الجيش
الإسرائيلي:
مسؤولية
إبلاغ
المدنيين
بالقصف
المتوقع
لبنان
أولاً
وسنتعلم
أخطائنا
ونستخلص
العبر
العودة الى الأعلى
يديعوت أحرونوت عن مصادر: الجيش الإسرائيلي أضاف 18 موقعا جديدا يتموضع فيها جنوب لبنان
سموتريتش: وقف إطلاق النار كان خطوة مؤقتة وكنا نعلم أننا سنعود لاحقا للقتال ضد حزب الله
اقرأ ايضا في عربي و دولي
04:08
رويترز عن مصادر أمنية: هجوم المسيرات على مصفاة لاناز غرب أربيل خلف أضرارا محدودة
04:08
رويترز عن مصادر أمنية: هجوم المسيرات على مصفاة لاناز غرب أربيل خلف أضرارا محدودة
03:45
الجيش الإسرائيلي: إنذارات عاجلة لسكان طهران تمهيدا لاستهداف بنى تحتية عسكرية
03:45
الجيش الإسرائيلي: إنذارات عاجلة لسكان طهران تمهيدا لاستهداف بنى تحتية عسكرية
03:39
"رويترز": أستراليا أصدرت توجيهات بمغادرة المسؤولين الأستراليين غير الأساسيين العاملين في لبنان
03:39
"رويترز": أستراليا أصدرت توجيهات بمغادرة المسؤولين الأستراليين غير الأساسيين العاملين في لبنان
يحدث الآن
عربي و دولي
04:08
رويترز عن مصادر أمنية: هجوم المسيرات على مصفاة لاناز غرب أربيل خلف أضرارا محدودة
عربي و دولي
03:45
الجيش الإسرائيلي: إنذارات عاجلة لسكان طهران تمهيدا لاستهداف بنى تحتية عسكرية
عربي و دولي
03:39
"رويترز": أستراليا أصدرت توجيهات بمغادرة المسؤولين الأستراليين غير الأساسيين العاملين في لبنان
اخترنا لك
رويترز عن مصادر أمنية: هجوم المسيرات على مصفاة لاناز غرب أربيل خلف أضرارا محدودة
04:08
الجيش الإسرائيلي: إنذارات عاجلة لسكان طهران تمهيدا لاستهداف بنى تحتية عسكرية
03:45
"رويترز": أستراليا أصدرت توجيهات بمغادرة المسؤولين الأستراليين غير الأساسيين العاملين في لبنان
03:39
وسط مخاوف من تهديد إيراني.. سرقة مسيّرات عسكرية في أميركا
03:34
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا منشآت لإنتاج وتخزين الصواريخ الباليستية في طهران وشيراز والأهواز
03:28
الجيش الإسرائيلي: بدأنا موجة غارات على مواقع تابعة للنظام الإيراني في طهران
03:04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-03-11
المشهد من عرمون بعد الغارات الإسرائيلية (شاهد الفيديو)
2025-10-14
"ميكروفون مفتوح" يكشف طلب رئيس إندونيسيا من ترامب (فيديو)
2026-03-06
مصادر عسكرية لـ"الجديد": في حالات القصف الاسرائيلي العنيف على المناطق الجنوبية يطلب من الجيش اللبناني عبر الميكانيزم البقاء في مراكز آمنة وليس هناك إخلاء لكل المراكز في جنوب الليطاني لا بل إعادة تموضع
15:43
السعودية: 72 من أصل 207 مسيّرات حاولت استهداف حقل شيبة النفطي حتى اليوم
2026-02-03
الخارجية القطرية: هناك تعاون وجهود إقليمية لضمان التهدئة بشأن إيران
2026-01-12
ترامب: إذا قضت المحكمة العليا ضدنا في قضية الرسوم الجمركية فستكون هناك فوضى كاملة
بالفيديو
بالفيديو
14:43
مقدمة النشرة المسائية 12-03-2026
13:28
من قلب الحدث.. مراسلو الجديد ينقلون الصورة
09:51
بالأسماء.. الجديد تكشف اعضاء الوفد التفاوضي الى قبرص
08:31
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
2026-03-11
مقدمة النشرة المسائية 11-03-2026
2026-03-11
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
12:58
"ملايين الدولارات تحت مبنى الباشورة".. أدرعي يزعم وينشر!
عربي و دولي
12:58
"ملايين الدولارات تحت مبنى الباشورة".. أدرعي يزعم وينشر!
محليات
17:14
"موقع ايراني حاول تشويه سمعته".. بيان لـ بري!
محليات
17:14
"موقع ايراني حاول تشويه سمعته".. بيان لـ بري!
محليات
02:11
تصعيد إسرائيلي في بيروت.. استهداف شقة في النبعة فجرًا (فيديو)
محليات
02:11
تصعيد إسرائيلي في بيروت.. استهداف شقة في النبعة فجرًا (فيديو)
محليات
01:38
هل وافقت إسرائيل على مبادرة الرئيس عون؟ (البناء)
محليات
01:38
هل وافقت إسرائيل على مبادرة الرئيس عون؟ (البناء)
محليات
13:34
"استهدفتهما غارة اسرائيلية".. وزارة التربية تنعى "دكاترة" الجامعة اللبنانية
محليات
13:34
"استهدفتهما غارة اسرائيلية".. وزارة التربية تنعى "دكاترة" الجامعة اللبنانية
عربي و دولي
10:04
في اول بيان له.. خامنئي اعلن نية الإنتقام
عربي و دولي
10:04
في اول بيان له.. خامنئي اعلن نية الإنتقام
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026