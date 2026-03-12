"ملايين الدولارات تحت مبنى الباشورة".. أدرعي يزعم وينشر!

زعم جيش الاسرائيلي أن " يخفي تحت المبنى في قلب في حي الباشورة أخفى ملايين الدولارات لتمويل أنشطته".









وادعى المتحدث جيش الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن "لقد تم تخزين الأموال في مجمع يقع في الطابق تحت الأرضي الثاني، وكان يحرسه مسلحون، وكان الوصول إلى هذا المستودع يتم عبر ، وذلك أسفل مبنى مدني بالكامل، مع تعريض مئات السكان الذين يعيشون في المبنى ومن حوله لخطر كبير".