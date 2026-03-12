انفجار ولحظات رعب.. وزير إسرائيلي ينجو من صاروخ أطلقه حزب الله

وفي منشور عبر حسابه على منصة "إكس" وصف وسرلاوف اللحظات التي رافقت الحادثة قائلاً: "يوم عمل في أكبر عدد ممكن من السلطات المحلية في خط المواجهة للوقوف على احتياجات كل منها يمكن تسميته يوم عمل عادي ثم انطلقت صافرة إنذار أخرى لم تمر سوى ثوانٍ معدودة حتى حدث السقوط على بعد عشرة أمتار منا. كل شيء اهتز بفضل الرب لم نُصب نحن نستعيد انتظام نبضات القلب".

وقال: "هذا هو واقع سكان الشمال في الأسبوعين الأخيرين، وهذا هو الواقع الذي سيستمر إذا لم نحسم المعركة لمرة واحدة وإلى الأبد ضد ومحركه ".

وأضاف "نحن نقف هنا، جنباً إلى جنب مع سكان الشمال، لإزالة التهديد لمرة واحدة وإلى الأبد. إذا لم نفعل ذلك الآن، فسنعود إلى هذا الواقع كل عام أو عامين".