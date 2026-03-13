ادعاءات إسرائيلية باطلة.. مسؤول قطري يرد

قال مسؤول رداً على ادعاءات باطلة تداولتها :



ليس من المستغرب أن تحاول بعض الأبواق الإعلامية غير الرسمية التابعة لرئيس الوزراء بنيامين استغلال عدم الاستقرار الدولي الراهن لبث المزيد من التوتر والانقسام في المنطقة، فعلى مدار أكثر من عامين، انتهج نتنياهو نهجاً إقليمياً أسهم في تأجيج الصراعات وصنع الفوضى، سعياً لتحقيق تطلعاته السياسية.

إذ يظهر أحدث مثال على ذلك في التصريحات التي أدلى بها أميت سيغال، والتي حاول من خلالها الإيحاء بوجود خلاف بين دولة قطر والولايات المتحدة عبر الادعاء بأن قرار دولة قطر بتعليق إنتاج الطاقة كان خطوة سياسية محسوبة. وفي حين قد يكون من الصعب على والأبواق التابعة له استيعاب ذلك، فإن دولة قطر لطالما وضعت أمن وسلامة الشعوب في المقام الأول، قبل أي اعتبارات سياسية أو اقتصادية. وتأتي هذه الادعاءات ضمن سلسلة من التقارير غير الدقيقة التي نشرها سيغال في الأيام ، بما في ذلك مزاعم غير مسؤولة تفيد بأن دولة قطر شنت هجوماً على .



كما دأبت بعض الوسائل الإعلامية الداعمة لنتنياهو على ترويج ادعاءات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى زرع الفرقة وزج دول اخرى في التوترات الراهنة. وفي وقت تحتاج فيه المنطقة بشكل مُلح إلى خفض التصعيد، فإن مثل هذه السرديات تشكل سابقة خطيرة، وينبغي التنبيه إلى طبيعتها المضللة ونواياها الخبيثة.