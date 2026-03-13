عربي و دولي

ادعاءات إسرائيلية باطلة.. مسؤول قطري يرد

2026-03-13 | 05:36
قال مسؤول قطري رداً على ادعاءات باطلة تداولتها وسائل الإعلام الإسرائيلية:

ليس من المستغرب أن تحاول بعض الأبواق الإعلامية غير الرسمية التابعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استغلال حالة عدم الاستقرار الدولي الراهن لبث المزيد من التوتر والانقسام في المنطقة، فعلى مدار أكثر من عامين، انتهج نتنياهو نهجاً إقليمياً أسهم في تأجيج الصراعات وصنع الفوضى، سعياً لتحقيق تطلعاته السياسية.

إذ يظهر أحدث مثال على ذلك في التصريحات التي أدلى بها أميت سيغال، والتي حاول من خلالها الإيحاء بوجود خلاف بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية عبر الادعاء بأن قرار دولة قطر بتعليق إنتاج الطاقة كان خطوة سياسية محسوبة. وفي حين قد يكون من الصعب على نتنياهو والأبواق التابعة له استيعاب ذلك، فإن دولة قطر لطالما وضعت أمن وسلامة الشعوب في المقام الأول، قبل أي اعتبارات سياسية أو اقتصادية. وتأتي هذه الادعاءات ضمن سلسلة من التقارير غير الدقيقة التي نشرها سيغال في الأيام الأخيرة، بما في ذلك مزاعم غير مسؤولة تفيد بأن دولة قطر شنت هجوماً على إيران.
 
كما دأبت بعض الوسائل الإعلامية الداعمة لنتنياهو على ترويج ادعاءات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى زرع الفرقة وزج دول اخرى في التوترات الراهنة. وفي وقت تحتاج فيه المنطقة بشكل مُلح إلى خفض التصعيد، فإن مثل هذه السرديات تشكل سابقة خطيرة، وينبغي التنبيه إلى طبيعتها المضللة ونواياها الخبيثة.
لاريجاني: هجمات العدو الإسرائيلي على المشاركين في يوم القدس ناجمة عن خوفه وعجزه
وزير الدفاع الإسرائيلي بعد تدمير جسر الليطاني: هذه مجرد البداية ستدفع الحكومة اللبنانية ودولة لبنان ثمناً متزايداً يتمثل في خسارة الأراضي وتضرر البنية التحتية الوطنية

القناة 12 الإسرائيلية: تم الإبلاغ عن 3 طائرات مسيرة عبرت من لبنان وتم اعتراض اثنتين منها
18:48
ترامب: معظم القدرات العسكرية الإيرانية اختفت ولم يعد لديهم رادارات أو أنظمة دفاع جوي تقريبا
18:48
ترامب: نناقش عددا من الخيارات بشأن مضيق هرمز
18:47
ترامب: وجهنا اليوم ضربة قوية لإيران
18:46
الداخلية القطرية: مستوى التهديد الأمني مرتفع وعلى الجميع الالتزام بالبقاء في المنازل والأماكن الآمنة
18:31
القناة 12 الإسرائيلية: اندلاع حريق في مدينة اللد إثر شظايا صاروخية
18:16
