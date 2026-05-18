يديعوت احرنوت: المسؤول الكبير الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي طلباً سرياً لإصدار مذكرة اعتقال بحقه هو وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش