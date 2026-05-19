ضربة أخرى لـ ايران؟ .. مواقف جديدة لترامب!

قال الرئيس الأميركي ، أنه "ليس متأكدا" من ضربة أخرى لايران.



وقال في حديث إلى الصحفيين، الثلاثاء: "قد نضطر إلى ضربة أخرى لإيران، لكني لست متأكدا من ذلك".



وأضاف أن " تتوسل لإبرام اتفاق"، ينهي الحرب التي بدأتها وإسرائيل يوم 28 شباط الماضي.



واعتبر الرئيس الأميركي أن "كانت تتنمر على على مدار 47 عاما".



وجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة "لن تسمح بحصول السلاح "، مشيرا إلى أنها "كانت ستهاجم دول الجوار لو حصلت عليه".



وبشأن الحرب على إيران، قال ترامب إن "الجميع يبلغني بأنها لا تحظى بشعبية، لكنني أعتقد العكس".