ضربة أخرى لـ ايران؟ .. مواقف جديدة لترامب!

وقال ترامب
في حديث إلى الصحفيين، الثلاثاء: "قد نضطر إلى توجيه
ضربة أخرى لإيران، لكني لست متأكدا من ذلك".
وأضاف أن "إيران
تتوسل لإبرام اتفاق"، ينهي الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة
وإسرائيل يوم 28 شباط الماضي.
واعتبر الرئيس الأميركي أن طهران
"كانت تتنمر على الشرق الأوسط
على مدار 47 عاما".
وجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة "لن تسمح بحصول إيران على
السلاح النووي
"، مشيرا إلى أنها "كانت ستهاجم دول الجوار لو حصلت عليه".
وبشأن الحرب على إيران، قال ترامب إن "الجميع يبلغني بأنها لا تحظى بشعبية، لكنني أعتقد العكس".