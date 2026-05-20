رئيس الوزراء العراقي: الحكومة لن تتهاون مع أي فرد أو مجموعة تسعى لتهديد أمن العراق أو أمن أشقائه ودول المنطقة

"هآرتس" عن مصادر في الجيش الإسرائيلي: تفاجأنا من تصريحات ترامب بأنه كان على بُعد ساعات من شنّ هجوم على إيران وكنّا نتوقع أن يجري تنسيق الهجوم بشكل مباشر وواسع مع إسرائيل