"حرية العمل بكل الساحات بما في ذلك لبنان".. ترامب يُطمئن نتنياهو!

قال مصدر سياسي إسرائيلي، الأحد، إن " تُطلع على المفاوضات الخاصة بمذكرة التفاهم المتعلقة بإيران، ومحاولات التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن النقاط الخلافية".



وأضاف المصدر للقناة 12 ، أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شدد خلال محادثته مع الرئيس الأميركي على أن " ستحتفظ بحرية العمل ضد التهديدات في جميع الساحات، بما في ذلك ، وأن الرئيس جدد دعمه لهذا المبدأ".



وتابع: "ترامب أوضح أنه سيتمسك بمطلبه الثابت بتفكيك البرنامج النووي وإخراج جميع اليورانيوم المخصب من الأراضي ، مؤكدا أنه لن يوقع أي اتفاق نهائي من دون تحقيق هذين الشرطين".



وأشار المصدر إلى أن "رئيس الوزراء جدد تقديره لترامب على التزامه والاستثنائي بأمن إسرائيل".