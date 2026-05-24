عربي و دولي

"حرية العمل بكل الساحات بما في ذلك لبنان".. ترامب يُطمئن نتنياهو!

2026-05-24 | 08:55
قال مصدر سياسي إسرائيلي، الأحد، إن "الولايات المتحدة تُطلع إسرائيل على المفاوضات الخاصة بمذكرة التفاهم المتعلقة بإيران، ومحاولات التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن النقاط الخلافية".

وأضاف المصدر للقناة 12 الإسرائيلية، أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شدد خلال محادثته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أن "إسرائيل ستحتفظ بحرية العمل ضد التهديدات في جميع الساحات، بما في ذلك لبنان، وأن الرئيس ترامب جدد دعمه لهذا المبدأ".

وتابع: "ترامب أوضح أنه سيتمسك بمطلبه الثابت بتفكيك البرنامج النووي الإيراني وإخراج جميع اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية، مؤكدا أنه لن يوقع أي اتفاق نهائي من دون تحقيق هذين الشرطين".

وأشار المصدر إلى أن "رئيس الوزراء جدد تقديره لترامب على التزامه الطويل والاستثنائي بأمن إسرائيل".
 
 
 
