"حرية العمل بكل الساحات بما في ذلك لبنان".. ترامب يُطمئن نتنياهو!

وأضاف المصدر للقناة 12 الإسرائيلية
، أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شدد خلال محادثته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب
على أن "إسرائيل
ستحتفظ بحرية العمل ضد التهديدات في جميع الساحات، بما في ذلك لبنان
، وأن الرئيس ترامب
جدد دعمه لهذا المبدأ".
وتابع: "ترامب أوضح أنه سيتمسك بمطلبه الثابت بتفكيك البرنامج النووي الإيراني
وإخراج جميع اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية
، مؤكدا أنه لن يوقع أي اتفاق نهائي من دون تحقيق هذين الشرطين".
وأشار المصدر إلى أن "رئيس الوزراء جدد تقديره لترامب على التزامه الطويل
والاستثنائي بأمن إسرائيل".