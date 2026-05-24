مسؤول أميركي: "المرشد الإيراني وافق "



نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إنّ واشنطن لا تتوقع توقيع اتفاق مع إيران اليوم، مشيرًا إلى أنّ "النظام الإيراني بصيغته الحالية لا يتحرك بسرعة، والأمر سيستغرق أيامًا لاستكمال الموافقات اللازمة".



وأضاف المسؤول الأميركي، بحسب أكسيوس، أنّ "المرشد الإيراني، كما فهمنا، وافق على الإطار العام الواسع للاتفاق"، لافتًا إلى أنّ "السؤال المفتوح يبقى ما إذا كانت مذكرة التفاهم ستتحول إلى اتفاق نهائي".



وأشار أيضًا إلى أنّ "هناك بعض الصياغات المهمة بالنسبة لنا، وبعض العبارات المهمة بالنسبة لإيران".