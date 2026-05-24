ماذا قال نتنياهو عن وقف النار مع لبنان؟

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنّه تحدث الليلة الماضية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن مذكرة التفاهم لفتح مضيق هرمز والمفاوضات المرتقبة للتوصل إلى اتفاق نهائي حول البرنامج النووي الإيراني.



وأضاف نتنياهو أنّه أعرب لترامب عن تقديره لالتزامه الثابت بأمن إسرائيل، مشيرًا إلى أنّ القوات الأميركية والإسرائيلية "قاتلت جنبًا إلى جنب ضد التهديد الإيراني."



وأكد أنّه اتفق مع ترامب على أنّ أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يزيل "التهديد النووي"، بما يشمل تفكيك منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية وإزالة المواد النووية المخصبة من أراضيها.



وأشار نتنياهو إلى أنّ ترامب جدّد تأكيد "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان."



وختم بالقول: "إنّ سياستي، كما هي سياسة الرئيس ترامب، لم تتغير: إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا."