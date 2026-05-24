رئيس الاركان الاسرائيلي: وافقت على خطط استمرار العمليات القتالية في الشمال وعازمون على توجيه ضربة قاصمة لحزب الله

وكالة "إيسنا" نقلاً عن دبلوماسي إيراني كبير: إذا أوفت أميركا بالتزاماتها سيجري بحث القضية النووية ومخزونات اليورانيوم عالي التخصيب في مفاوضات لمدة 60 يوما مقابل رفع العقوبات والإفراج عن الأصول المجمدة