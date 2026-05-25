وقف النار مع حرية الحركة.. تفاصيل مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية



نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصدر دبلوماسي قوله إن إيران والولايات المتحدة وحلفاءهما سيعملون، فور توقيع مذكرة التفاهم، على إنهاء العمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان.



كما نقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي أن الإطار الجديد يضمن توقف الولايات المتحدة وحلفائها وإيران ووكلائها عن القتال، مع الحفاظ على حق إسرائيل في التحرك ضد التهديدات الوشيكة.



وأضاف مسؤول إيراني، بحسب الصحيفة، أن المرحلة الأولى تشمل إزالة الألغام، ورفع الحصار الأميركي، والإفراج عن 12 مليار دولار.



وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه من المتوقع صدور إعلان اليوم يتضمن مزيدًا من التفاصيل بشأن مذكرة التفاهم، مؤكداً أن المذكرة لا تتضمن اتفاقاً نووياً، بل تعهداً بالتفاوض على الملف النووي في مرحلة لاحقة كما أن فتح مضيق هرمز سيتم على مراحل.