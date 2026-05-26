لمواجهة مسيّرات "الحزب".. إسرائيل تلجأ إلى وسائل دفاع بدائية

كشف تقرير نشرته صحيفة "معاريف" ، عن تصاعد القلق داخل الجيش من تهديد الطائرات المسيّرة المفخخة على الشمالية، مع تزايد الطلب على الشباك الواقية المستخدمة لاعتراض المسيّرات.



وقال إيال مايروفيتش، المشرف على مركز دعم الجنود في ، إن عشرات الوحدات العسكرية داخل طلبت تزويدها بشباك مخصصة للحماية من المسيّرات الانتحارية.



وأوضح أن الجيش وضع مواصفات خاصة لهذه الشباك، التي تُستخدم عادة في مواقع البناء لمنع سقوط الأجسام الثقيلة، مشيراً إلى أن الطلب الكبير تسبب بنقص في المخزون المتوفر.



وأضاف التقرير أن بعض الجنود اضطروا إلى اللجوء إلى شباك الصيد التي يستخدمها الصيادون في بحيرة طبريا والكيبوتسات الشمالية، لاستخدامها كوسيلة حماية مؤقتة ضد الطائرات المسيّرة.



وأشار التقرير إلى أن استمرار هجمات المسيّرات على سبب متزايدة من القلق بين الجنود والسكان في شمال ، مع شكاوى من نقص الحماية وتزايد الشعور بـ"التخلي".



كما نقلت الصحيفة عن سكان في المناطق الحدودية مخاوفهم من استمرار الحياة اليومية والدراسة تحت تهديد دائم من المسيّرات والهجمات الحدودية.