الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

لمواجهة مسيّرات "الحزب".. إسرائيل تلجأ إلى وسائل دفاع بدائية

2026-05-26 | 01:20
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
لمواجهة مسيّرات &quot;الحزب&quot;.. إسرائيل تلجأ إلى وسائل دفاع بدائية
لمواجهة مسيّرات "الحزب".. إسرائيل تلجأ إلى وسائل دفاع بدائية

كشف تقرير نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، عن تصاعد القلق داخل الجيش الإسرائيلي من تهديد الطائرات المسيّرة المفخخة على الجبهة الشمالية، مع تزايد الطلب على الشباك الواقية المستخدمة لاعتراض المسيّرات.

وقال إيال مايروفيتش، المشرف على مركز دعم الجنود في الشمال، إن عشرات الوحدات العسكرية داخل جنوب لبنان طلبت تزويدها بشباك مخصصة للحماية من المسيّرات الانتحارية.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي وضع مواصفات خاصة لهذه الشباك، التي تُستخدم عادة في مواقع البناء لمنع سقوط الأجسام الثقيلة، مشيراً إلى أن الطلب الكبير تسبب بنقص في المخزون المتوفر.

وأضاف التقرير أن بعض الجنود اضطروا إلى اللجوء إلى شباك الصيد التي يستخدمها الصيادون في بحيرة طبريا والكيبوتسات الشمالية، لاستخدامها كوسيلة حماية مؤقتة ضد الطائرات المسيّرة.

وأشار التقرير إلى أن استمرار هجمات المسيّرات على الجبهة اللبنانية سبب حالة متزايدة من القلق بين الجنود والسكان في شمال إسرائيل، مع شكاوى من نقص الحماية وتزايد الشعور بـ"التخلي".

كما نقلت الصحيفة عن سكان في المناطق الحدودية مخاوفهم من استمرار الحياة اليومية والدراسة تحت تهديد دائم من المسيّرات والهجمات الحدودية.
مقالات ذات صلة
لمواجهة مسيّرات "الحزب".. إسرائيل تلجأ إلى وسائل دفاع بدائية

عربي و دولي

لبنان

جنوب لبنان

حزب الله

إسرائيل

نتنياهو

إيران

مسيرات حزب الله

العودة الى الأعلى
Aljadeed
روبيو: إطلاق آلية لمراقبة الملاحة في المحيطين الهندي والهادئ
بعد الضربات على إيران.. روبيو يهدد: المضيق سيفتح “بأي شكل من الأشكال”!

اقرأ ايضا في عربي و دولي

نتنياهو في المستشفى مجددًا.. ومكتبه يكشف السبب
Play
04:46

نتنياهو في المستشفى مجددًا.. ومكتبه يكشف السبب

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى، مساء الاثنين، زيارة طبية إلى مستشفى هداسا عين كارم في القدس.

04:46

نتنياهو في المستشفى مجددًا.. ومكتبه يكشف السبب

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى، مساء الاثنين، زيارة طبية إلى مستشفى هداسا عين كارم في القدس.

عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء.. خامنئي: نظام جديد للعالم!
Play
04:22

عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء.. خامنئي: نظام جديد للعالم!

قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن دول المنطقة وشعوبها "لن تشكّل بعد اليوم دروعاً" للقواعد العسكرية الأميركية، مؤكداً أن الولايات المتحدة "لن تمتلك ملاذاً آمناً" لنشر قواتها أو تعزيز وجودها العسكري في المنطقة.

04:22

عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء.. خامنئي: نظام جديد للعالم!

قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن دول المنطقة وشعوبها "لن تشكّل بعد اليوم دروعاً" للقواعد العسكرية الأميركية، مؤكداً أن الولايات المتحدة "لن تمتلك ملاذاً آمناً" لنشر قواتها أو تعزيز وجودها العسكري في المنطقة.

يحدث الآن

اخترنا لك
فارس عن مصدر مقرب من المفاوضات: الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة هو آخر نقطة خلاف جدية مع الولايات المتحدة
06:36
نتنياهو في المستشفى مجددًا.. ومكتبه يكشف السبب
04:46
عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء.. خامنئي: نظام جديد للعالم!
04:22
بالفيديو - توافد الحجاج إلى صعيد عرفات
03:27
المرشد الإيراني: الأمة الإسلامية وشعوب المنطقة تمتلك قدرات ومصالح مشتركة ستشكل النظام الجديد للمنطقة والعالم
03:26
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش طلب من الجنود الذين سرحوا في الأيام الأخيرة الالتحاق بالخدمة الاحتياطية فوراً
02:31
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026