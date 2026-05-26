نتنياهو: نعمل على تعزيز "المنطقة الأمنية" في لبنان لحماية المجتمعات الشمالية

القناة 12 الإسرائيلية: الأميركيون طلبوا من إسرائيل عدم مهاجمة بيروت أو تدمير مبانيها فيما أكد مسؤول إسرائيلي وجود تصريح باغتيالات مستهدفة عند توافر فرصة عملياتية