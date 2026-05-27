رسالة من أميركا لـ إسرائيل.. ما هو "الممنوع والمسموح" في لبنان؟

كشف تقرير للقناة 12 ، أن " تمنع من قصف ، رغم قرارها بتوسيع الهجمات على مؤخراً".

وأوضحت أنه "رغم الانفتاح الأميركي وإبداء تفهم للوضع غير المعتاد الذي نشأ على الحدود الشمالية (لإسرائيل مع لبنان)، فإن رسالة واشنطن الموجهة إلى واضحة: لا لتوجيه ضربات إلى ".



في المقابل، قال مسؤول إسرائيلي إنه "لا يوجد حظر أميركي على الاغتيالات ، التي تستهدف قادة اللبناني مؤخرا".



وكشف التقرير أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر السفير الأميركي مايك هاكابي، بشأن توسيع العمليات العسكرية في ، قبل يومين إعلانه ذلك".



لكن، وفق القناة 12، بقي الموقف الأميركي حاسماً بضرورة عدم استهداف بيروت، إذ "لا نريد رؤية مبان تنهار".



وترى أن "استهداف مبان في العاصمة قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي واسع، ويضر بالمفاوضات المتعثرة أصلا مع إيران، وكذلك بمساعي إدارة ترامب لإحداث تقارب بين إسرائيل ولبنان".