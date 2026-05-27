رسالة من أميركا لـ إسرائيل.. ما هو "الممنوع والمسموح" في لبنان؟

وأوضحت أنه "رغم الانفتاح الأميركي وإبداء تفهم للوضع غير المعتاد الذي نشأ على الحدود الشمالية (لإسرائيل مع لبنان)، فإن رسالة واشنطن الموجهة إلى إسرائيل
واضحة: لا لتوجيه ضربات إلى بيروت
".
في المقابل، قال مسؤول إسرائيلي إنه "لا يوجد حظر أميركي على الاغتيالات الإسرائيلية
، التي تستهدف قادة حزب الله
اللبناني مؤخرا".
وكشف التقرير أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر السفير الأميركي في إسرائيل
مايك هاكابي، بشأن توسيع العمليات العسكرية في لبنان
، قبل يومين إعلانه ذلك".
لكن، وفق القناة 12، بقي الموقف الأميركي حاسماً بضرورة عدم استهداف بيروت، إذ "لا نريد رؤية مبان تنهار".
وترى الولايات المتحدة
أن "استهداف مبان في العاصمة اللبنانية
قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي واسع، ويضر بالمفاوضات المتعثرة أصلا مع إيران، وكذلك بمساعي إدارة ترامب لإحداث تقارب بين إسرائيل ولبنان".