طهران تتسلم "مسودة اتفاق مع واشنطن".. ماذا تتضمن؟

وبحسب التفاصيل التي أوردها التلفزيون الإيراني
، فإن "إطار مذكرة إسلام آباد" لم يُحسم بشكل نهائي بعد، مؤكداً أن طهران
"لن تتخذ أي خطوة من دون تحقق ملموس وعملي" من تنفيذ الالتزامات المقابلة.
وأضاف التلفزيون الرسمي الإيراني أنه في حال التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوماً، فسيتم اعتماد الاتفاق على شكل قرار ملزم صادر عن مجلس الأمن الدولي
.
وتتضمن المسودة ترتيبات خاصة بمضيق هرمز، حيث ستتولى طهران إدارة حركة السفن التجارية عبر المضيق بالتعاون مع سلطنة عمان.
كما تنص المسودة على التزام إيران
بإعادة حركة عبور السفن التجارية في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب خلال فترة لا تتجاوز شهراً واحداً.
كما تحدثت المسودة عن انسحاب القوات
العسكرية الأميركية من محيط إيران ورفع الحصار البحري المفروض عليها، إلى جانب خطوات مرتبطة بتخفيف العقوبات
.