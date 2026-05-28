الحجار يلتقي نظيره السعودي: لبنان يقف إلى جانب أشقائه العرب

التقى والبلديات الحجار، وزير الداخلية في رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، في مقر الوزارة في مكة المكرمة.

وخلال اللقاء، جرى البحث في سبل تعزيز التعاون والتنسيق القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين، إضافة إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتعلق بالجوانب الأمنية، والتعاون في مجال المخدرات وتعزيز الجهود المشتركة للتصدي لآثارها ومخاطرها.



وأشار الوزير الحجار إلى أن يواجه تحديات متزايدة واعتداءات متواصلة تستوجب تكثيف الجهود المشتركة بما يسهم في دعم الاستقرار وصون الأمن، مؤكداً وقوف لبنان إلى جانب أشقائه العرب في ظل المرحلة الدقيقة التي تشهدها المنطقة، ومعرباً عن تطلّعه إلى استمرار دعمهم للبنان ومساندته في الظروف الراهنة.



كما أشاد الوزير الحجار بجهود في خدمة الحجاج، وما وفرته من تنظيم وتسهيلات متكاملة مكّنتهم من أداء مناسكهم بيُسر وأمن وطمأنينة.