لولا قاذفات "بي 2" هذا ما كان سيحصل.. ترامب: نملك كل أوراق القوة!

أكد الرئيس الأميركي وجود "أخذ ورد" في المفاوضات الجارية مع ، مشيرًا إلى أن التوصل إلى أي اتفاق يبقى مرهونًا بتحقيق ما وصفه بـ صفقة جيدة للولايات المتحدة.

وفي مقابلة مع ، وصف الإيرانيين بأنهم مفاوضون جيدون للغاية، لكنه شدد على أن لن تمضي في أي تفاهم لا يحقق مصالحها الاستراتيجية، مضيفًا: أي اتفاق مع مرهون بتحقيق صفقة جيدة للولايات المتحدة، وهذا هو خطنا الفاصل.



وقال ترامب: "لو لم نقصف إيران بقاذفات بي-2 قبل تسعة أشهر، لكان لديهم الآن سلاح نووي"، مشيرًا إلى أن "الأسطول البحري اختفى كليًا، وسلاح الجو أيضًا اختفى تمامًا"، على حد تعبيره.



وأكد ترامب أن تمتلك كل الأوراق في مواجهة ، معتبرًا أن بلاده هزمت إيران عسكريًا.



وفي سياق متصل، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن من أسباب تريث ترامب في توقيع الاتفاق رغبته في الحصول على ضمانات تحول دون تراجع الإيرانيين عنه لاحقًا.



كما أفاد الموقع، نقلًا عن مسؤولين أميركيين كبار، بأن ترامب كان يميل حتى بعد ظهر الخميس إلى الموافقة على الصفقة المطروحة مع إيران.