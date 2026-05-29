لولا قاذفات "بي 2" هذا ما كان سيحصل.. ترامب: نملك كل أوراق القوة!

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز
، وصف ترامب
الإيرانيين بأنهم مفاوضون جيدون للغاية، لكنه شدد على أن واشنطن
لن تمضي في أي تفاهم لا يحقق مصالحها الاستراتيجية، مضيفًا: أي اتفاق مع إيران
مرهون بتحقيق صفقة جيدة للولايات المتحدة، وهذا هو خطنا الفاصل.
وقال ترامب: "لو لم نقصف إيران بقاذفات بي-2 قبل تسعة أشهر، لكان لديهم الآن سلاح نووي"، مشيرًا إلى أن "الأسطول البحري الإيراني
اختفى كليًا، وسلاح الجو أيضًا اختفى تمامًا"، على حد تعبيره.
وأكد ترامب أن الولايات المتحدة
تمتلك كل الأوراق في مواجهة طهران
، معتبرًا أن بلاده هزمت إيران عسكريًا.
وفي سياق متصل، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن من أسباب تريث ترامب في توقيع الاتفاق رغبته في الحصول على ضمانات تحول دون تراجع الإيرانيين عنه لاحقًا.
كما أفاد الموقع، نقلًا عن مسؤولين أميركيين كبار، بأن ترامب كان يميل حتى بعد ظهر الخميس إلى الموافقة على الصفقة المطروحة مع إيران.