الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات إنذار في مسغاف عام بالجليل الأعلى للتحذير من إطلاق صواريخ من لبنان

شارك وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في اللقاء الذي أقامه ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لكبار ضيوف الحج لهذا العام، في قصر مِنى في مكة المكرمة، حيث نقل إليه تحيات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام.