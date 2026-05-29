من جنوب لبنان.. رئيس الأركان الاسرائيلي: الخط الأصفر لا يُقيّدنا

وخلال تقييم الوضع من موقع رصد في المواقع المتقدمة في جبل روس داخل الأراضي اللبنانية
، أضاف زامير: "هدفنا واضح - تعميق ضرب حزب الله
، إبعاد التهديد، وتعزيز الدفاع عن بلدات الشمال
. هذا هو الهدف المركزي الذي يوجّه كل عمل وكل قرار. حتى في هذه اللحظات قواتنا تتقدم وتعمل. كل إنجاز إضافي على الأرض
يعزز أمن السكان ويساهم في خلق ظروف أفضل لترتيبات أمنية
مستقبلية محسّنة من موقع قوة".
وادعى: "تهديد الطائرات المسيّرة هو تحدٍ، لكننا سننتصر عليه. ساحة
المعركة ليست نظيفة ولن تكون كذلك، لكننا نستثمر فيها أفضل الموارد والعقول والقدرات في جيش الدفاع. حلول عملياتية وتكنولوجية في مراحل التطوير والتطبيق، وسنواصل إدخالها إلى ساحة المعركة بسرعة. وبالتوازي، سنواصل ملاحقة خلايا الإطلاق، ومشغّليها، وقادتهم في كل المستويات وفي كل مكان يعملون فيه - من المستوى التكتيكي في الميدان
حتى أعلى المستويات القيادية. في كل مكان نحدد فيه تهديداً - سنضربه".