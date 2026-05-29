من جنوب لبنان.. رئيس الأركان الاسرائيلي: الخط الأصفر لا يُقيّدنا

قال الاسرائيلي ايال زامير، أن "هناك ضربات تراكمية وغير مسبوقة ضد - من آلاف العناصر حتى قادة كبار وطبقات قيادية متوسطة. لا يوجد مكان يشكل حصناً لحزب ، ولا يوجد مكان يتمتع فيه بالحصانة. الخط الأصفر لا يقيّدنا - في كل مكان نرصد فيه تهديداً وفي كل مكان نحتاج فيه إلى إزالة تهديد، سنعمل".

