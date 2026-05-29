رئيس البرلمان الإيراني: لا نكسب الامتيازات عبر المفاوضات بل نكسبها عبر الصواريخ

مصادر بعبدا للجديد: في حال لم يتم التوصل الى تثبيت لوقف إطلاق النار فالنقاش بكل النقاط الأخرى سيبقى معلقاً او فرضياً

مصادر بعبدا للجديد: الوفد اللبناني أصر خلال الجولة الأولى من المفاوضات العسكرسة على مطلب وقف إطلاق النار والنقاط الملحقة به وعمل على منع انحراف النقاش عن هذا المطلب