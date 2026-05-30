الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

ترامب يخضع لفحص طبي.. وهذا ما كشفه طبييه!

2026-05-30 | 01:55
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ترامب يخضع لفحص طبي.. وهذا ما كشفه طبييه!
ترامب يخضع لفحص طبي.. وهذا ما كشفه طبييه!

قال طبيب دونالد ترامب إنه يتمتع "بصحة ممتازة" وفق مذكرة صدرت مساء الجمعة بعدما خضع الرئيس الأميركي البالغ 79 عاما لفحص طبي روتيني في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال طبيب ترامب الكابتن في البحرية الأميركية شون باربابيلا "ما زال الرئيس ترامب يتمتع بصحة ممتازة، ويظهر قوة في وظائف القلب والرئتين والجهاز العصبي والوظائف البدنية عموما"، مضيفا أنه "مؤهل تماما للقيام بكل واجبات القائد الأعلى ورئيس البلاد".

وتابع "تم تقديم استشارات وقائية، منها إرشادات حول النظام الغذائي وتوصية بتناول جرعة منخفضة من الأسبرين وزيادة النشاط البدني والاستمرار في فقدان الوزن".

وتقدم المذكرة الواقعة في ثلاث صفحات لمحة عامة عن الفحص البدني والاختبارات التشخيصية التي خضع لها ترامب في مستشفى والتر ريد الطبي قرب واشنطن الثلاثاء.

ويتناول ترامب الذي سيبلغ 80 عاما الشهر المقبل، ثلاثة أدوية، اثنان مخصصان للتحكم في الكوليسترول بالإضافة إلى الأسبرين للوقاية من "أمراض القلب".

وازداد وزن ترامب البالغ طوله 191 سنتيمترا ووصل إلى 108 كيلوغرامات مقارنة بما كان عليه (101,6 كيلوغرام) في آخر فحص طبي سنوي خضع له في نيسان من العام الماضي.

وهذا الفحص الطبي هو الثالث الذي يخضع له ترامب منذ عودته إلى منصبه العام الماضي، ويأتي عقب تكهنات متزايدة بشأن معاناته مشكلات صحية، خصوصا بعد ظهور كدمات على يديه.

وفي ما يخص ذلك أوضحت المذكرة أن "الكدمات تتوافق مع تحسس طفيف في الأنسجة الرخوة مرتبط بالمصافحة المتكررة في سياق استخدام الأسبرين للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية".
مقالات ذات صلة
ترامب يخضع لفحص طبي.. وهذا ما كشفه طبييه!

عربي و دولي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

صحة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
لـ7 قرى إنذاران في أقل من ساعة.. أدرعي: "اخلو فورًا"
إذاعة الجيش الإسرائيلي: حزب الله وسع صباحا نطاق إطلاق النار ليشمل منطقة ميرون في عمق الجليل الأعلى

اقرأ ايضا في عربي و دولي

لـ7 قرى إنذاران في أقل من ساعة.. أدرعي: "اخلو فورًا"
03:08

لـ7 قرى إنذاران في أقل من ساعة.. أدرعي: "اخلو فورًا"

أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء 7 قرى في جنوب لبنان والبقاع.

ووجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة إكس، إنذارين خلال أقل من ساعة إلى سكان 7 قرى في جنوب لبنان والبقاع، وهي ميفدون وشوكين وزبدين وجديدة أنصار والزرارية ومزرعة كوثرية الرز ومشغرة. وطلب منهم إخلاء منازلهم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني.

03:08

لـ7 قرى إنذاران في أقل من ساعة.. أدرعي: "اخلو فورًا"

أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء 7 قرى في جنوب لبنان والبقاع.

ووجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة إكس، إنذارين خلال أقل من ساعة إلى سكان 7 قرى في جنوب لبنان والبقاع، وهي ميفدون وشوكين وزبدين وجديدة أنصار والزرارية ومزرعة كوثرية الرز ومشغرة. وطلب منهم إخلاء منازلهم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني.

يحدث الآن

اخترنا لك
فوكس نيوز عن مسؤول بالخارجية الأميركية: السبيل الوحيد لسلام دائم هو عبر مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل
04:48
وكالة تسنيم عن مصادر إيرانية: الحصار البحري الأميركي لا يزال قائما
04:42
لـ7 قرى إنذاران في أقل من ساعة.. أدرعي: "اخلو فورًا"
03:08
إذاعة الجيش الإسرائيلي: حزب الله وسع صباحا نطاق إطلاق النار ليشمل منطقة ميرون في عمق الجليل الأعلى
01:53
البنتاغون: مباحثات "مثمرة" بين لبنان وإسرائيل ومسار سياسي الأسبوع المقبل
20:03
البنتاغون: ندعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه وأن يكون خاليًا من الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة
19:54
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026