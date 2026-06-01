بعد تهديد نتنياهو.. ماذا قالت ايران عن لبنان؟

وخلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي يوم الاثنين، ردّ إسماعيل بقائي على سؤال بشأن التطورات في لبنان
وما وصفه بالاعتداءات الإسرائيلية
المستمرة في البلاد.
وقال: "إن منطقتنا تواجه حالة
مستمرة من إشعال الحروب من قبل الكيان الصهيوني. وهذا ليس أمراً يقتصر على اليوم
أو الأمس. فعلى مدى الثمانين عامًا الماضية، خاض الكيان الصهيوني، بدعم من الولايات المتحدة
، حرباً دائمة ومستمرة ضد دول المنطقة."
وأضاف أن تطورات الأشهر الأخيرة
تشكل "انتهاكاً واضحاً وصارخاً" لوقف إطلاق النار المعلن في 8 نيسان.
وأضاف بقائي: "لقد أكدنا وما زلنا نؤكد أن وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي وقف لإطلاق النار ومن أي اتفاق نهائي لإنهاء الحرب"
كما صرّح المتحدث بأن "إسرائيل
ليست الطرف الوحيد الذي "ينتهك وقف إطلاق النار، بل إن الولايات المتحدة أيضاً ترتكب انتهاكات واسعة
النطاق لوقف إطلاق النار في منطقتنا".