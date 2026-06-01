بعد تهديد نتنياهو.. ماذا قالت ايران عن لبنان؟

أكد المتحدث أن "التوصل إلى وقف لإطلاق النار في يُعد جزءًا لا يتجزأ من أي اتفاق نهائي لإنهاء الحرب، وذلك في وقت يصعّد فيه الكيان هجماته على لبنان في انتهاكٍ لهدنة سابقة".





وخلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي يوم الاثنين، ردّ إسماعيل بقائي على سؤال بشأن التطورات في وما وصفه بالاعتداءات المستمرة في البلاد.



وقال: "إن منطقتنا تواجه مستمرة من إشعال الحروب من قبل الكيان الصهيوني. وهذا ليس أمراً يقتصر على أو الأمس. فعلى مدى الثمانين عامًا الماضية، خاض الكيان الصهيوني، بدعم من ، حرباً دائمة ومستمرة ضد دول المنطقة."



وأضاف أن تطورات الأشهر تشكل "انتهاكاً واضحاً وصارخاً" لوقف إطلاق النار المعلن في 8 نيسان.



وأضاف بقائي: "لقد أكدنا وما زلنا نؤكد أن وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي وقف لإطلاق النار ومن أي اتفاق نهائي لإنهاء الحرب"



كما صرّح المتحدث بأن " ليست الطرف الوحيد الذي "ينتهك وقف إطلاق النار، بل إن الولايات المتحدة أيضاً ترتكب انتهاكات النطاق لوقف إطلاق النار في منطقتنا".