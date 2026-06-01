مستشار بري تحدث الى باراك رافيد "الإسرائيلي" ومهد لوقف النار.. فمن هو؟



يقول "باراك رافيد" في مقاله، ومنشوره على منصة أكس، أن علي حمدان كبير مستشاري رئيس اللبناني ، أخبره بأن بري أبلغ أن "حزب الله" مستعد لوقف إطلاق نار كامل وفوري مع إسرائيل، وتعهد بضمان تنفيذه.



فمن هو باراك رافيد الذي تواصل حمدان؟



بحسب سيرته الذاتية التي نشرها هو عن نفسه، فإن رافيد صحافي إسرائيلي، يعمل حالياً مراسل الشرق الأوسط لموقع أكسيوس، ومراسل القناة 12 في واشنطن ومحللا في شبكة سي ان ان. أمضى عشر سنوات كمراسل دبلوماسي وكاتب عمود في صحيفة هآرتس اليومية، قبل أن ينتقل إلى التلفزيون من عام 2017 إلى 2020 كمراسل دبلوماسي للقناة 13. أمضى رافيد ما يقرب من عقدين من الزمن في تغطية الأمن القومي والسياسة الخارجية، بالإضافة إلى السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط.