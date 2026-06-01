"أنت مجنون".. ترامب يهاجم نتنياهو بسبب لبنان

ووفق المسؤولين الأميركيين، فإن ترامب يدرك أن "حزب الله" يطلق النار على إسرائيل، لكنه اعتبر أن رد نتنياهو في الأيام الأخيرة كان "غير متناسب"، خصوصًا مع توسيع العملية البرية في جنوب لبنان وسقوط أعداد كبيرة من المدنيين.
وأشار مسؤول أميركي آخر إلى أن ترامب اعترض أيضًا على سياسة تدمير المباني لاستهداف قائد واحد من "حزب الله".
وفي أعقاب الاتصال، أفاد مسؤول إسرائيلي لموقع أكسيوس بأن إسرائيل لم تعد تخطط لضرب أهداف لـ"حزب الله" في بيروت.
ورغم التوتر، أكد نتنياهو بعد الاتصال أن إسرائيل ستواصل عملياتها في جنوب لبنان إذا استمرت هجمات "حزب الله"، وقال: "موقفنا لم يتغير".
لكن مسؤولًا أميركيًا آخر اعتبر أن ترامب "فرض موقفه بالكامل" خلال الاتصال، مضيفًا أن نتنياهو أنهى المكالمة بالقول: "حسنًا، حسنًا... فقط تأكدوا من معالجة كل شيء".