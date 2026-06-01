"أنت مجنون".. ترامب يهاجم نتنياهو بسبب لبنان

ووفق المسؤولين ، يدرك أن " " يطلق النار على ، لكنه اعتبر أن رد نتنياهو في الأيام كان "غير متناسب"، خصوصًا مع توسيع العملية البرية في وسقوط أعداد كبيرة من المدنيين.

وأشار مسؤول أميركي آخر إلى أن اعترض أيضًا على سياسة تدمير المباني لاستهداف قائد واحد من "حزب ".

وفي أعقاب الاتصال، أفاد مسؤول إسرائيلي لموقع أكسيوس بأن إسرائيل لم تعد تخطط لضرب أهداف لـ"حزب الله" في .

ورغم التوتر، أكد نتنياهو بعد الاتصال أن إسرائيل ستواصل عملياتها في جنوب إذا استمرت هجمات "حزب الله"، وقال: "موقفنا لم يتغير".

لكن مسؤولًا أميركيًا آخر اعتبر أن ترامب "فرض موقفه بالكامل" خلال الاتصال، مضيفًا أن نتنياهو أنهى المكالمة بالقول: "حسنًا، حسنًا... فقط تأكدوا من معالجة كل شيء".