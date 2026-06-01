الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

"أنت مجنون".. ترامب يهاجم نتنياهو بسبب لبنان

2026-06-01 | 18:23
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;أنت مجنون&quot;.. ترامب يهاجم نتنياهو بسبب لبنان
"أنت مجنون".. ترامب يهاجم نتنياهو بسبب لبنان

كشفت مصادر أميركية لموقع أكسيوس أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب شنّ هجومًا حادًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي جرى الإثنين، على خلفية التصعيد الإسرائيلي في لبنان.

وبحسب المصادر، وصف ترامب نتنياهو بأنه "مجنون" واتهمه بـ"نكران الجميل"، كما أوقف خطة إسرائيلية كانت تستهدف تنفيذ ضربات على بيروت.

وقال مسؤول أميركي إن ترامب أبلغ نتنياهو أن تنفيذ تهديداته بقصف العاصمة اللبنانية سيؤدي إلى مزيد من عزلة إسرائيل دوليًا.

وأضافت المصادر أن ترامب ذكّر نتنياهو بدعمه له خلال محاكمته في قضايا الفساد، قائلًا: "أنت مجنون... كنت ستدخل السجن لولا دعمي لك. أنا أنقذك، والجميع يكرهك الآن، والجميع يكره إسرائيل بسبب هذا".

كما نقل مصدر آخر أن ترامب صرخ بوجه نتنياهو قائلًا: "ماذا تفعل بحق الجحيم؟".

ووفق المسؤولين الأميركيين، فإن ترامب يدرك أن "حزب الله" يطلق النار على إسرائيل، لكنه اعتبر أن رد نتنياهو في الأيام الأخيرة كان "غير متناسب"، خصوصًا مع توسيع العملية البرية في جنوب لبنان وسقوط أعداد كبيرة من المدنيين.

وأشار مسؤول أميركي آخر إلى أن ترامب اعترض أيضًا على سياسة تدمير المباني لاستهداف قائد واحد من "حزب الله".

وفي أعقاب الاتصال، أفاد مسؤول إسرائيلي لموقع أكسيوس بأن إسرائيل لم تعد تخطط لضرب أهداف لـ"حزب الله" في بيروت.

ورغم التوتر، أكد نتنياهو بعد الاتصال أن إسرائيل ستواصل عملياتها في جنوب لبنان إذا استمرت هجمات "حزب الله"، وقال: "موقفنا لم يتغير".

لكن مسؤولًا أميركيًا آخر اعتبر أن ترامب "فرض موقفه بالكامل" خلال الاتصال، مضيفًا أن نتنياهو أنهى المكالمة بالقول: "حسنًا، حسنًا... فقط تأكدوا من معالجة كل شيء".

مقالات ذات صلة
"أنت مجنون".. ترامب يهاجم نتنياهو بسبب لبنان

عربي و دولي

مجنون"..

ترامب

يهاجم

نتنياهو

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
القوات المسلحة الإيرانية: نحذر العدو الاسرائيلي من أن استمرار الجرائم بلبنان لن يكون أمراً نستطيع تحمله
نتنياهو: أصدرت تعليمات بشن هجمات ضد أهداف في بيروت

اقرأ ايضا في عربي و دولي

ترامب أغرق نتنياهو بالشتائم.. المكالمة "الأسوأ" بينهما! (أكسيوس)
00:36

ترامب أغرق نتنياهو بالشتائم.. المكالمة "الأسوأ" بينهما! (أكسيوس)

نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين، أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوماً لاذعاً على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الاثنين خلال مكالمة هاتفية حادة مليئة بالشتائم، وذلك على خلفية خطط إسرائيل لتصعيد القتال في لبنان".

00:36

ترامب أغرق نتنياهو بالشتائم.. المكالمة "الأسوأ" بينهما! (أكسيوس)

نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين، أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوماً لاذعاً على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الاثنين خلال مكالمة هاتفية حادة مليئة بالشتائم، وذلك على خلفية خطط إسرائيل لتصعيد القتال في لبنان".

يحدث الآن

اخترنا لك
ترامب أغرق نتنياهو بالشتائم.. المكالمة "الأسوأ" بينهما! (أكسيوس)
00:36
المندوب اللبناني: رغم جهود الحكومة لاحتواء الأزمة تواصل إسرائيل استغلال المناخ الإقليمي المتوتر لتصعيد عسكري
18:42
المندوب اللبناني: لبنان التزم بوقف الأعمال العدائية بينما واصلت إسرائيل انتهاكاتها اليومية على نطاق واسع
18:39
المندوب اللبناني: الدولة اللبنانية هي الضامن الوحيد لأمن مواطنيها وهي تعمل على ترسيخ الاستقرار في البلاد
18:38
المندوب اللبناني: يبدو أن الهدف من الانتهاكات الإسرائيلية هو عرقلة نهوض الدولة اللبنانية
18:38
مندوب لبنان في الأمم المتحدة: إسرائيل دمرت البنية التحتية والمنازل في جنوب لبنان وسببت ألما ورعبا للمدنيين
18:36
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026