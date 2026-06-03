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عربي و دولي

الخارجية الكويتية: اعتبار اثنين من أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية غير مرغوب فيهما

2026-06-03 | 09:25
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الخارجية الكويتية: اعتبار اثنين من أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية غير مرغوب فيهما
الخارجية الكويتية: اعتبار اثنين من أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية غير مرغوب فيهما
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الخارجية الكويتية: اعتبار اثنين من أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية غير مرغوب فيهما

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