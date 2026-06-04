أكسيوس: إذا رفض حزب الله الاتفاق بين لبنان وإسرائيل واستمر في إطلاق الصواريخ نحو شمال إسرائيل فقد يدفع ذلك الرئيس ترامب إلى منح نتنياهو "الضوء الأخضر" لتصعيد الحملة العسكرية في لبنان