السفيرة اللبنانية في واشنطن: انها لحظة تاريخية بالنسبة للبنان ونشكر الرئيس ترامب ونائب الرئيس فانس والسفير روبيو وكل فريق العمل

مرقص: الرئيس عون يجري اتصالات مع سفيرة لبنان في واشنطن السفيرة ندى حمادة معوض لحثها على العمل بشكل متواصل مع الإدارة الاميركية على الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف اطلاق النار