كاتس: سنبقى في المنطقة الأمنية بلبنان وتشمل قلعة الشقيف حتى الخط الأصفر مع منع عودة السكان إليها

القناة 12 الإسرائيلية: رغم وقف إطلاق النار الذي أُعلن الليلة لا تغيير في نشاط الجيش الإسرائيلي في لبنان إذ تواصل القوات عملياتها كالمعتاد ولم تتلقَّ أي تعليمات جديدة حتى الآن