عاجل
الرئيس عون: اقترحنا أن تشمل المنطقة التجريبية كمرحلة أولى منطقة زوطر الغربية والشرقية وقلعة شقيف
الرئيس عون: اقترحنا أن تشمل المنطقة التجريبية كمرحلة أولى منطقة زوطر الغربية والشرقية وقلعة شقيف
الرئيس عون: اتفاق اليوم يختلف عن اتفاق 27 تشرين الثاني لأنّه سيكون مستداماً ونُعوّل على دور الرئيس ترامب وإدارته
الرئيس عون: اتفاق اليوم يختلف عن اتفاق 27 تشرين الثاني لأنّه سيكون مستداماً ونُعوّل على دور الرئيس ترامب وإدارته
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
26 o
AlJadeedTv
البقاع
25 o
AlJadeedTv
الجنوب
25 o
AlJadeedTv
الشمال
26 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
24 o
AlJadeedTv
كسروان
25 o
AlJadeedTv
متن
25 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

وزير الدفاع الإسرائيلي: نملك بموجب الاتفاق حق الرد في بيروت إذا تعرضت أراضينا لهجوم

2026-06-04 | 02:03
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
وزير الدفاع الإسرائيلي: نملك بموجب الاتفاق حق الرد في بيروت إذا تعرضت أراضينا لهجوم
وزير الدفاع الإسرائيلي: نملك بموجب الاتفاق حق الرد في بيروت إذا تعرضت أراضينا لهجوم
مقالات ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي: نملك بموجب الاتفاق حق الرد في بيروت إذا تعرضت أراضينا لهجوم

عربي و دولي

الدفاع

الإسرائيلي:

بموجب

الاتفاق

بيروت

تعرضت

أراضينا

لهجوم

العودة الى الأعلى
Aljadeed
القناة 12 الإسرائيلية: رغم وقف إطلاق النار الذي أُعلن الليلة لا تغيير في نشاط الجيش الإسرائيلي في لبنان إذ تواصل القوات عملياتها كالمعتاد ولم تتلقَّ أي تعليمات جديدة حتى الآن
وزير الدفاع الإسرائيلي: إعلان المبادئ أمس بين إسرائيل والحكومة اللبنانية تعبيرعن الواقع الذي خلقناه في لبنان

اقرأ ايضا في عربي و دولي

قائد إسرائيلي رفيع في مرمى مسيّرة للحزب
04:41

قائد إسرائيلي رفيع في مرمى مسيّرة للحزب

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن طائرة مسيّرة انقضاضية (مفخخة) من نوع FPV تابعة لحزب الله أُطلقت باتجاه جولة ميدانية لقائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي اللواء رافي ميلو، خلال زيارته برفقة ضباط من مكتبه لقادة وجنود في جنوب لبنان.

وأضافت الهيئة أن ميلو وضابطة من مكتبه غادرا مركبتهما قبل وقت قصير من إصابة المسيّرة للمركبة بشكل مباشر، مشيرة إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

ولفتت إلى أن إصابة مسؤول عسكري بهذا المستوى كانت ستلحق بإسرائيل ضرراً استراتيجياً ومعنوياً، معتبرة أن الحادث يثير تساؤلات بشأن استمرار دخول ضباط كبار إلى لبنان في وقت لا يزال فيه الجيش الإسرائيلي يواجه صعوبة في التعامل مع تهديد الطائرات المسيّرة.

04:41

قائد إسرائيلي رفيع في مرمى مسيّرة للحزب

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن طائرة مسيّرة انقضاضية (مفخخة) من نوع FPV تابعة لحزب الله أُطلقت باتجاه جولة ميدانية لقائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي اللواء رافي ميلو، خلال زيارته برفقة ضباط من مكتبه لقادة وجنود في جنوب لبنان.

وأضافت الهيئة أن ميلو وضابطة من مكتبه غادرا مركبتهما قبل وقت قصير من إصابة المسيّرة للمركبة بشكل مباشر، مشيرة إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

ولفتت إلى أن إصابة مسؤول عسكري بهذا المستوى كانت ستلحق بإسرائيل ضرراً استراتيجياً ومعنوياً، معتبرة أن الحادث يثير تساؤلات بشأن استمرار دخول ضباط كبار إلى لبنان في وقت لا يزال فيه الجيش الإسرائيلي يواجه صعوبة في التعامل مع تهديد الطائرات المسيّرة.

يحدث الآن

اخترنا لك
قائد إسرائيلي رفيع في مرمى مسيّرة للحزب
04:41
المرشد الايراني مجتبى خامنئي: العدو كان يريد الإطاحة بصمود الناس في إيران وأراد أن يزرع الخلاف في الداخل الإيراني
03:43
الجيش الاسرائيلي: القتال في جنوب لبنان مستمر
03:33
القناة 12 الإسرائيلية: رغم وقف إطلاق النار الذي أُعلن الليلة لا تغيير في نشاط الجيش الإسرائيلي في لبنان إذ تواصل القوات عملياتها كالمعتاد ولم تتلقَّ أي تعليمات جديدة حتى الآن
03:30
وزير الدفاع الإسرائيلي: إعلان المبادئ أمس بين إسرائيل والحكومة اللبنانية تعبيرعن الواقع الذي خلقناه في لبنان
01:52
وزير الدفاع الإسرائيلي: الاتفاق مع لبنان تضمن إدانة التدخل الإيراني في المنطقة
01:50
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026