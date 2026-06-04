وزير الدفاع الإسرائيلي: نملك بموجب الاتفاق حق الرد في بيروت إذا تعرضت أراضينا لهجوم

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن طائرة مسيّرة انقضاضية (مفخخة) من نوع FPV تابعة لحزب الله أُطلقت باتجاه جولة ميدانية لقائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي اللواء رافي ميلو، خلال زيارته برفقة ضباط من مكتبه لقادة وجنود في جنوب لبنان.



وأضافت الهيئة أن ميلو وضابطة من مكتبه غادرا مركبتهما قبل وقت قصير من إصابة المسيّرة للمركبة بشكل مباشر، مشيرة إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.



ولفتت إلى أن إصابة مسؤول عسكري بهذا المستوى كانت ستلحق بإسرائيل ضرراً استراتيجياً ومعنوياً، معتبرة أن الحادث يثير تساؤلات بشأن استمرار دخول ضباط كبار إلى لبنان في وقت لا يزال فيه الجيش الإسرائيلي يواجه صعوبة في التعامل مع تهديد الطائرات المسيّرة.