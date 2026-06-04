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ترامب: اتصل بنا حزب الله وقالوا: "ما رأيكم بالتوقف؟" وأعتقد أنكم ستشهدون تطورات هناك
2026-06-04 | 16:18
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ترامب: اتصل بنا حزب الله وقالوا: "ما رأيكم بالتوقف؟" وأعتقد أنكم ستشهدون تطورات هناك
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