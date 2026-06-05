رئاسة الجمهورية: الرئيس عون سمو شكر ولي العهد على وقوف المملكة إلى جانب لبنان في المجالات كافةً لاسيما لجهة المساعدة في تهدئة الأوضاع ووضع حد للتصعيد الذي يشهده لبنان

رئاسة الجمهورية: رئيس الحكومة العراقية شكر الرئيس عون على تمنياته مؤكّدًا وقوف العراق دائمًا إلى جانب لبنان وشعبه لا سيّما في الظروف الصعبة التي يمرّ بها