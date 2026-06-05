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الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط بجروح خطرة وقائد وحدة الاستطلاع التابعة للواء غفعاتي في الاشتباك بزوطر الشرقية جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط بجروح خطرة وقائد وحدة الاستطلاع التابعة للواء غفعاتي في الاشتباك بزوطر الشرقية جنوب لبنان
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رئيس الأركان الإسرائيلي لرؤساء البلدات الشمالية: المنطقة الحدودية وصولا إلى الليطاني ستكون خالية من حزب الله
2026-06-05 | 13:14
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رئيس الأركان الإسرائيلي لرؤساء البلدات الشمالية: المنطقة الحدودية وصولا إلى الليطاني ستكون خالية من حزب الله
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رئيس الأركان الإسرائيلي لرؤساء البلدات الشمالية: المنطقة الحدودية وصولا إلى الليطاني ستكون خالية من حزب الله
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