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هيئة البث الإسرائيلية: هدف الضربة في الضاحية هو مقر لـ"حزب الله" شارك في التخطيط لهجوم على مناطق في إسرائيل وليس كبار المسؤولين في الحزب
2026-06-07 | 09:10
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هيئة البث الإسرائيلية: هدف الضربة في الضاحية هو مقر لـ"حزب الله" شارك في التخطيط لهجوم على مناطق في إسرائيل وليس كبار المسؤولين في الحزب
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عربي و دولي
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