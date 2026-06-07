هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو وكاتس سيعقدان اليوم اجتماعا على خلفية التطورات في لبنان والتهديدات الإيرانية

القناة 14 الإسرائيلية: أصوات انفجارات في وسط إسرائيل بعد إطلاق الصواريخ من إيران

القناة 14 الإسرائيلية: أصوات انفجارات في وسط إسرائيل بعد إطلاق الصواريخ من إيران