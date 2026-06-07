قناة 14 الاسرائيلية عن مصدر سياسي رفيع: إذا هاجمتنا إيران فسيكون هناك رد سيعيد إشعال الحرب

مسؤول إسرائيلي رفيع لقناة 14 الإسرائيلية: لن يكون هناك اتفاق لأن الحد الأدنى الذي نقدمه لا يرقى إلى الحد الأقصى الذي تستطيع الحكومة اللبنانية تقديمه