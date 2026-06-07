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الجيش الإسرائيلي: رصد دفعة ثالثة من الصواريخ الإيرانية
2026-06-07 | 15:26
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الجيش الإسرائيلي: رصد دفعة ثالثة من الصواريخ الإيرانية
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