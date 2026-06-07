"عملية برية في النبطية وروبوتات لكشف حزب الله".. اسرائيل تزعم وتنشر!

وبحسب "واللا" أن "الجيش بدأ بالفعل عملية برية على مشارف مدينة ، بل واستخدم أنواعاً مختلفة من الروبوتات لتحديد مواقع العبوات الناسفة وكشف خلايا في المنطقة".وحسب زعم الموقع، إن "سقوط النبطية، أكبر حصن في ، سيتحول إلى زلزال، حتى مع حصول على "حصانة أميركية" من الهجمات في الخلفية".وزعم ضابط رفيع في الجيش الاسرائيلي، أن "النبطية تعد مركزاً ركّز فيه حزب موارد ضخمة، كما أنها نقطة عبور رئيسية لخطوط إمداد لوجستية هامة للحزب، تُتيح له الوصول إلى المنطقة الحدودية مع ، وأي غارة على النبطية ستؤثر عسكرياً على المنطقة بأكملها بين والزهراني".