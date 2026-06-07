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عربي و دولي

"عملية برية في النبطية وروبوتات لكشف حزب الله".. اسرائيل تزعم وتنشر!

2026-06-07 | 03:19
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&quot;عملية برية في النبطية وروبوتات لكشف حزب الله&quot;.. اسرائيل تزعم وتنشر!
"عملية برية في النبطية وروبوتات لكشف حزب الله".. اسرائيل تزعم وتنشر!

نشر موقع واللا الاسرائيلي، تقريراً نقلاً عن ضباط في الجيش الاسرائيلي، أن "قائد القيادة الشمالية، اللواء رافي ميلو، يضغط لتدمير البنية التحتية لحزب الله في النبطية جنوب لبنان".

وبحسب "واللا" أن "الجيش الإسرائيلي بدأ بالفعل عملية برية على مشارف مدينة النبطية، بل واستخدم أنواعاً مختلفة من الروبوتات لتحديد مواقع العبوات الناسفة وكشف خلايا حزب الله في المنطقة".

وحسب زعم الموقع، إن "سقوط النبطية، أكبر حصن في جنوب لبنان، سيتحول إلى زلزال، حتى مع حصول بيروت على "حصانة أميركية" من الهجمات الإسرائيلية في الخلفية".

وزعم ضابط رفيع في الجيش الاسرائيلي، أن "النبطية تعد مركزاً ركّز فيه حزب الله موارد ضخمة، كما أنها نقطة عبور رئيسية لخطوط إمداد لوجستية هامة للحزب، تُتيح له الوصول إلى المنطقة الحدودية مع إسرائيل، وأي غارة على النبطية ستؤثر عسكرياً على المنطقة بأكملها بين الليطاني والزهراني".
 
 
 
 
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