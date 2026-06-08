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عربي و دولي

نتنياهو: إيران وحزب الله حاولا فرض معادلة جديدة علينا ولن نقبل بها

2026-06-08 | 11:19
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نتنياهو: إيران وحزب الله حاولا فرض معادلة جديدة علينا ولن نقبل بها
نتنياهو: إيران وحزب الله حاولا فرض معادلة جديدة علينا ولن نقبل بها
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نتنياهو: إيران وحزب الله حاولا فرض معادلة جديدة علينا ولن نقبل بها

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