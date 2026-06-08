السفير الإسرائيلي لدى واشنطن: إذا أطلق "حزب الله" النار باتجاه إسرائيل فسنضرب بقوة مراكز قيادته في الضاحية الجنوبية ببيروت

العودة الى الأعلى هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: إسرائيل تستعد لهجوم صاروخي إيراني جديد