القيادة المركزية الأميركية: الضربات على إيران رد على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأميركي

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مسؤول أميركي لـ CNN: نعتقد أن ضربات اليوم ضد إيران لن تعرقل المفاوضات
مسؤول أميركي لـ CNN: نعتقد أن ضربات اليوم ضد إيران لن تعرقل المفاوضات
أكسيوس عن مسؤول أميركي: القوات الأميركية هاجمت عدة أنظمة دفاع جوي وأنظمة رادار إيرانية في محيط مضيق هرمز
أكسيوس عن مسؤول أميركي: القوات الأميركية هاجمت عدة أنظمة دفاع جوي وأنظمة رادار إيرانية في محيط مضيق هرمز
ترامب: أؤمن بالرد بقوة وهذا نهجي ولدينا اتفاق جيد جدا مع إيران وأعتقد أنه سيبقى كذلك
ترامب: أؤمن بالرد بقوة وهذا نهجي ولدينا اتفاق جيد جدا مع إيران وأعتقد أنه سيبقى كذلك
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