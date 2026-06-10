واشنطن تنتقم للأباتشي.. والحرس الثوري يرد

أعلن الجيش الأميركي الأربعاءء، أنه نفّذ ضربات ضد ردا على إسقاط مروحية أباتشي هجومية تابعة له قبل يوم.

وأفادت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في بيان على منصة اكس، أنها "نفذت ضربات دفاعية ضد "، مضيفا أن الأميركية استهدفت "أنظمة دفاع جوي إيرانية ومحطات تحكم أرضي ومواقع رادارات للمراقبة بالقرب من مضيق هرمز، مستخدمة ذخائر دقيقة أطلقتها طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية والبحرية الأميركية".



في المقابل، أعلن الأربعاء، أنه دمر 21 هدفا في القواعد الجوية والبحرية الأميركية بالمنطقة، حيث قام بقصف قاعدة أميركية في البحرين وأربعة أهداف في قاعدة أميركية بالأردن، كما نفذ هجوما بالمسيرات على قاعدة في وذلك في أعقاب الهجمات الأميركية على إيران.