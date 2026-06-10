"حلمي بيروت".. رئيس اسرائيل يوجه رسالة للرئيس عون!

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو لرئيس إسحاق هرتسوغ، وجّه خلاله رسالة إلى الرئيس والشعب اللبناني وقال هرتسوغ:





"أمد يد السلام إلى رئيس والشعب اللبناني، لكن عليكم أن تحافظوا على لبنان حراً من النظام وحزب ، وأن يبقى لبنان ذات سيادة."



وأضاف :"لدي حلم في السفر إلى ، شريطة أن يكون مستقبل لبنان في بيروت، لا في ."