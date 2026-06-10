مفاوضات 22 حزيران عسكرية.. وهذه أبرز الملفات

أفاد مراسل الجديد في بأن "جولة المفاوضات المرتقبة في 22 حزيران ستكون ذات طابع عسكري".

وبحسب المعلومات: "ستتمحور المفاوضات حول آلية تطبيق المناطق التجريبية، ومناطق الانسحاب، وتقليص الطلعات الجوية مع الحفاظ على حرية الطيران، إضافة إلى دعم الجيش وآليات ".