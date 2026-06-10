ترامب: نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق لكن إيران تواصل المماطلة

النائب فراس حمدان لـ"الجديد": تُوّجت المتابعة التي قام بها الجيش اللبناني عبر الميكانيزم وبالتنسيق مع الحكومة اللبنانية بالإفراج عن عضو بلدية كفرشوبا وموظف البلدية المحتجزين لدى الجيش الإسرائيلي