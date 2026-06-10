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عربي و دولي

هيغسيث: سنواصل الضغط العسكري على إيران لإجبارها على التوصل لاتفاق

2026-06-10 | 16:46
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هيغسيث: سنواصل الضغط العسكري على إيران لإجبارها على التوصل لاتفاق
هيغسيث: سنواصل الضغط العسكري على إيران لإجبارها على التوصل لاتفاق
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هيغسيث: سنواصل الضغط العسكري على إيران لإجبارها على التوصل لاتفاق

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