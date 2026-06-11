الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوّي في مسغاف عام بعد رصد مسيّرة من لبنان

حسين باك عضو في الوفد المرافق لفريق التفاوض الإيراني للجديد: هناك بعض النقاط العالقة لا سيما ما يتعلق بإنهاء الحرب في المنطقة ومن بينها لبنان وإيران لن نقدم أي تنازلات بشأن هذا الامر