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قوة دفاع البحرين: دفاعنا الجوي اعترض عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة
2026-06-11 | 03:48
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قوة دفاع البحرين: دفاعنا الجوي اعترض عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة
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